HSG Hunsrück Maouia ben Maouia bleibt noch ein weiteres Jahr Michael Bongard 27.02.2026, 14:18 Uhr

i Maouia ben Maouia gibt auch in der kommenden Saison die Richtung vor beim Regionalligisten HSG Hunsrück. Dennis Irmiter

Der Derbytriumph gegen Wittlich ist für die HSG Hunsrück das vorletzte Heimspiel in dieser Saison gewesen. Im Endspurt der Regionalliga müssen die Hunsrückerinnen ab Samstag und dem Auftritt in Mundenheim viermal in Folge auswärts ran.

Einen Monat nur auswärts: Die HSG Hunsrück muss in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen vier (!) Spiele in Folge in fremden Hallen absolvieren, ehe die Irmenach/Gösenrotherinnen am letzten Spieltag am 28. März noch mal daheim in Kleinich antreten dürfen.







