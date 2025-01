Kastellaun gewinnt 31:30 Mangold macht das goldene Tor acht Sekunden vor Schluss 26.01.2025, 10:44 Uhr

i Jubel bei der HSG Kastellaun/Simmern nach dem knappen 31:30-Auswärtssieg in Zweibrücken. HSG Kastellaun

30:30 gegen Vallendar, 30:30 in Bingen, 30:29 gegen Illtal, 38:38 in Saulheim – die HSG Kastellaun/Simmern hat in dieser Regionalliga-Saison schon viele ganz enge Matches bestritten. Dazu gesellte sich nun der 31:30-Erfolg in Zweibrücken.

Zweibrücken. Der Tabellenvierte HSG Kastellaun/Simmern hat in der Handball-Regionalliga Südwest mit 31:30 (12:15) hauchdünn beim Drittletzten SG Zweibrücken gewonnen.Was für ein Krimi vor 200 Zuschauern in der Westpfalzhalle: 24 Sekunden vor Schluss kassierte Zweibrückens Martin Leufke eine Zeitstrafe, Kastellaun durfte beim Stand von 30:30 seinen letzten Angriff in Überzahl bestreiten.

