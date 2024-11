Handball-Oberliga: Primus bestraft Fehler umgehend Magere HSV-Ausbeute – Frühe Rote Karte für Paul Mitschke Tina Paare 03.11.2024, 17:06 Uhr

Mainz. Es kam einiges zusammen bei den Handballern des HSV Sobernheim: ein Personalengpass, der durch eine frühe Rote Karte noch verschärft wurde, viele vergebene Chancen und ein bärenstarker Gegner. In der Summe war das zu viel, und so fiel die Niederlage bei der TSG Mainz-Bretzenheim deutlicher aus als erhofft. Mit 14:40 (10:20) musste sich der HSV dem verlustpunktfreien Tabellenführer der Oberliga geschlagen geben.

Die Mainzer zeigten eindrücklich, dass die Meisterschaft in der Vorsaison kein Zufall war und sie zu Recht erneut ganz oben stehen. „Das ist eine starke Mannschaft“, erkannte HSV-Co-Trainer Jan-Philipp Lang an und ergänzte: „Ihren Rückraum haben wir gar nicht in den Griff bekommen.

