Nagelprobe am Elsäßer Platz Lukas Fischer und Co. müssen ein Bollwerk knacken Stefan Nink 24.09.2026, 10:01 Uhr

i Greenhorn Hannes Pascal Jemixe (am Ball) unterzieht sich am Samstag ab 17.45 Uhr mit den Holzheimern am Elsäßer Platz in Wiesbaden einer weiteren Reifeprüfung. Andreas Hergenhahn

Vier der kommenden fünf Begegnungen in der Handball-Oberliga hat der TuS Holzheim auf fremdem Parkett zu bestreiten. Am Samstag sind die Ardecker in der hessischen Landeshauptstadt in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsäßer Platz zu Gast.

Am 3. Spieltag der Staffel Mitte in der Handball-Oberliga führt den TuS Holzheim am Samstagnachmittag der Weg in die hessische Landeshauptstadt. Bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden heißt es ab 17.45 Uhr in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsäßer Platz den mit zwei Siegen makellos aus den Startlöchern gekommenen Kombinierten die Stirn zu bieten.







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