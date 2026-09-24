Vier der kommenden fünf Begegnungen in der Handball-Oberliga hat der TuS Holzheim auf fremdem Parkett zu bestreiten. Am Samstag sind die Ardecker in der hessischen Landeshauptstadt in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsäßer Platz zu Gast.
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Am 3. Spieltag der Staffel Mitte in der Handball-Oberliga führt den TuS Holzheim am Samstagnachmittag der Weg in die hessische Landeshauptstadt. Bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden heißt es ab 17.45 Uhr in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsäßer Platz den mit zwei Siegen makellos aus den Startlöchern gekommenen Kombinierten die Stirn zu bieten.