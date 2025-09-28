Handball-Bezirksoberliga Lotz hält, Lazzaro trifft: Reserve feiert ersten Sieg 28.09.2025, 10:27 Uhr

i Kaum zu stoppen: Routinier Dominik Lazzaro drückte dem Heimspiel der Holzheimer Reserve gegen Schwarzbach seinen Stempel auf. Andreas Hergenhahn

Jubel nach spannenden 60 Minuten: Die zweite Welle des TuS Holzheim hat in der Handball-Bezirksoberliga gegen die MSG Schwarzbach eine erfolgreiche Heimpremiere hingelegt und mit dem 32:31 die ersten beiden Zähler auf ihrem Konto verbucht.

Die Reserve des TuS Holzheim hat in der Handball-Bezirksoberliga mit dem 32:31 (14:14) gegen die MSG Schwarzbach den ersten Saisonsieg eingefahren.Dabei schafften es die Ardecker in einer über weite Strecken recht engen Partie sich im zweiten Durchgang nach ihrem Ausgleich zum 17:17 durch den von Nils Wolfgram verwandelten Strafwurf über 20:17, 24.







