Die HSG Hunsrück will eine durchwachsene Saison in der Regionalliga der Frauen am Samstag mit einem Heimsieg in Kleinich gegen Schlusslicht Saarbrücken abschließen.

Am letzten Spieltag in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen hat der Tabellensechste HSG Hunsrück am Samstag (17.30 Uhr) in Kleinich das Schlusslicht HSG Saarbrücken zu Gast.

Nach dem Rückzug des TV Bassenheim darf der Letzte Saarbrücken noch auf den Klassenverbleib hoffen, aber nur, wenn sich der Regionalliga-Meister Anfang Mai in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga durchsetzt. Tabellenführer Budenheim muss am letzten Spieltag in Bodenheim gewinnen, um Meister zu werden. Klappt das nicht, könnten Mainz-Bretzenheim II oder Haßloch (beide ein Punkt weniger) die Budenheimerinnen noch abfangen.

Final Four an Ostermontag in Kleinich

Mit einem Heimsieg würde Hunsrück die Runde als Sechster abschließen. Das Hinspiel gewann die HSG 25:22 in Saarbrücken. Die Saison ist für die Irmenach/Gösenrotherinnen noch nicht beendet. Am Ostermontag (21. April) steht ab 11 Uhr in Kleinich das Final Four um den HVR-Pokal an. Im Halbfinale trifft Hunsrück auf Welling, das andere Halbfinale bestreiten Wittlich und Bad Ems.