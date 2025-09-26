HC Koblenz in Bad Sobernheim Letztes Heimspiel vor sechs Auswärtspartien in Folge Gert Adolphi 26.09.2025, 09:08 Uhr

Der HSV Sobernheim sucht im Duell gegen den HC Koblenz den Befreiungsschlag. Nach drei Niederlagen in Folge steigt der Druck auf das Team von Trainer Fabian Medler. Mit Rückkehrerin Saskia Zentellini könnte die Wende gelingen.

Im Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen Aufsteiger HC Koblenz soll bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim der Knoten platzen. „Ich hoffe, dass wir den nächsten Schritt gehen und die verdammt wichtigen ersten Punkte einfahren können“, sagt Fabian Medler.







