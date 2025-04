Saisonfinale in der Handball-Oberliga:

HSV Rhein-Nette – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 17.30 Uhr, in Andernach). Kastellaun II ist neben Mülheim-Urmitz II die einzige Mannschaft, gegen die Meister HSG Hunsrück nicht gewann. Das 22:22 im Derby vor einer Woche in Simmern sorgte im Kastellauner Lager für Begeisterung. Nun steht am letzten Spieltag eine gegenteilige Aufgabe an: Es geht zum Null-Punkte-Schlusslicht Rhein-Nette. Mit einem Sieg könnte sich Kastellaun II noch auf Rang acht verbessern.

HSG Hunsrück – TuS Daun (Sa., 19.30 Uhr, in Kleinich). Der letzte Spieltag ist auch der letzte Test für Meister Hunsrück vor der Aufstiegsrunde vom 1. bis 10. Mai und den Duellen beim Rheinhessenmeister Osthofen sowie daheim gegen Pfalzmeister Dudenhofen/Schifferstadt und den vermutlichen Saarlandmeister Völklingen. Zwei der vier Klubs gehen hoch in die Regionalliga. Das jüngste 22:22 in Simmern bei Kastellaun II entfachte im Hunsrück-Lager jedenfalls nicht die große Euphorie.