Bad Sobernheim Lernprozess der HSV-Frauen auf dem Prüfstand Gert Adolphi 13.12.2024, 09:05 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Heimspiel gegen die VTV Mundenheim haben die Handballerinnen des HSV Sobernheim die Chance nicht genutzt, einen in der Regionalliga-Tabelle direkt vor ihnen platzierten Gegner etwas näher heranzuholen, bei den Südpfalz Tigern in Bellheim haben sie am Samstag, 16 Uhr, erneut die Möglichkeit, den Abstand auf einen Konkurrenten zu verkürzen, der nur einen Rang vor ihnen steht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen