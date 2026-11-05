Doppel-Heimspieltag in Kirn: Vor den Männern der HSG Nahe-Glan sind die Frauen aus Kirn und Meisenheim am Zug. Sie haben nach der Vorwochen-Niederlage etwas gutzumachen.

Die Heimniederlage gegen den TV Wörth wurmt Korab Mulliqi auch Tage danach noch. „Meine Mannschaft ist gut“, sagt der Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. „Umso ärgerlicher, wenn sie ihre Leistung nicht abruft.“

Wie gut, dass schon am Samstag die nächste Bewährungsprobe auf die Spielerinnen aus Kirn und Meisenheim wartet.