Heimspiel in Kirn
Lernprozess der HSG Nahe-Glan dauert an
Fliegt dem Wurfkreis entgegen: Jule Setz (schwarzes Trikot) freut sich auf das nächste Heimspiel mit der HSG Nahe-Glan in Kirn.
Fliegt dem Wurfkreis entgegen: Jule Setz (schwarzes Trikot) freut sich auf das nächste Heimspiel mit der HSG Nahe-Glan in Kirn.
Klaus Castor

Doppel-Heimspieltag in Kirn: Vor den Männern der HSG Nahe-Glan sind die Frauen aus Kirn und Meisenheim am Zug. Sie haben nach der Vorwochen-Niederlage etwas gutzumachen.

Lesezeit 1 Minute
Die Heimniederlage gegen den TV Wörth wurmt Korab Mulliqi auch Tage danach noch. „Meine Mannschaft ist gut“, sagt der Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. „Umso ärgerlicher, wenn sie ihre Leistung nicht abruft.“ Wie gut, dass schon am Samstag die nächste Bewährungsprobe auf die Spielerinnen aus Kirn und Meisenheim wartet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport