In der Handball-Oberliga überraschte Mülheim-Urmitz II mit einem klaren 39:32-Triumph. Herausragend war Rudolph mit acht Treffern. Auch Koblenz brillierte mit einem 35:22-Sieg in Daun.
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Die Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz haben ihre Auswärtsspiele in Trier und in Daun leichter gewonnen als erwartet.DJK/MJC Trier – HB Mülheim-Urmitz II 32:39 (15:20). In einer torreichen Partie konnte die Mülheimer Reserve zumeist vorlegen und sich bis zur Pause bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeiten.