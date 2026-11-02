Siege in Trier und in Daun
Leichtes Spiel für Koblenz und Mülheim-Urmitz II
Levent Boos (am Ball) steuerte sechs Tore zum 39:32-Sieg von HB Mülheim-Urmitz II in Trier bei.
Levent Boos (am Ball) steuerte sechs Tore zum 39:32-Sieg von HB Mülheim-Urmitz II in Trier bei.
Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga überraschte Mülheim-Urmitz II mit einem klaren 39:32-Triumph. Herausragend war Rudolph mit acht Treffern. Auch Koblenz brillierte mit einem 35:22-Sieg in Daun.

Lesezeit 2 Minuten
Die Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz haben ihre Auswärtsspiele in Trier und in Daun leichter gewonnen als erwartet.DJK/MJC Trier – HB Mülheim-Urmitz II 32:39 (15:20). In einer torreichen Partie konnte die Mülheimer Reserve zumeist vorlegen und sich bis zur Pause bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeiten.
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