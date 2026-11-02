In der Handball-Oberliga überraschte Mülheim-Urmitz II mit einem klaren 39:32-Triumph. Herausragend war Rudolph mit acht Treffern. Auch Koblenz brillierte mit einem 35:22-Sieg in Daun.

Die Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz haben ihre Auswärtsspiele in Trier und in Daun leichter gewonnen als erwartet.

In einer torreichen Partie konnte die Mülheimer Reserve zumeist vorlegen und sich bis zur Pause bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeiten.