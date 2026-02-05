HSV Sobernheim erwartet Primus Leichte Fehler wären eine Einladung für das Topteam Gert Adolphi 05.02.2026, 17:25 Uhr

i In die Zange genommen: Feline Teuscher (in Ballbesitz) und ihr HSV Sobernheim werden im Heimspiel gegen Spitzenreiter TSG Haßloch auf ordentlich Gegenwehr stoßen. Klaus Castor

Ist es das schwerste oder das leichteste Spiel der Saison? Auf jeden Fall können die Handballerinnen des HSV Sobernheim ohne Druck ins Duell mit dem Tabellenführer gehen. Gut verkaufen wollen sie sich aber allemal.

Die Rollenverteilung ist klar, wenn die Handballerinnen des HSV Sobernheim als Schlusslicht der Regionalliga am Sonntag, 16 Uhr, den ungeschlagenen Tabellenführer TSG Haßloch empfangen. „Wir haben nichts zu verlieren, können nur etwas gewinnen“, sagt HSV-Trainer Fabian Medler.







