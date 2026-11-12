Rückschlag für B-Mädels-Bundesligist HSG Kastellaun/Simmern: Lea Burg fällt mit einer schweren Knieverletzung lange aus. Am Samstag gastieren die Hunsrückerinnen zum Rückrundenauftakt bei den Yellow Tigers Weiterstadt.
Lesezeit 1 Minute
Rückrundenauftakt in der sechsköpfigen Staffel 5 in der B-Juniorinnen-Bundesliga: Die Handballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern (fünfter Platz, 4:6 Punkte) gastieren am Samstag um 17.30 Uhr in Braunshardt bei Darmstadt beim Tabellenzweiten Yelllow Tigers Weiterstadt (8:2 Punkte).