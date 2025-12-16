Lazzaro und Trübenbach überragen bei Holzheimer Siegen

Die Reserve des TuS Holzheim II konnte beim 29:30-Auswärtssieg bei der SG Wehrheim/Obernhain einigen Widerständen trotzen. Auch die Frauen gewannen dank einer starken Teamleistung daheim mit 31:24 gegen die HSG Sindlingen/Zeilsheim.
Lesezeit 2 Minuten
Anders als die Oberliga-Herren des TuS Holzheim erlebten die Bezirksoberliga-Mannschaften einen versöhnlichen Abschluss. Sowohl das zweite Männerteam als auch die Frauen konnten ihr letztes Ligaspiel in diesem Kalenderjahr erfolgreich bestreiten.Bezirksoberliga, MännerSG Wehrheim/Obernhain – TuS Holzheim II 29:30 (15:16).