Bezirksoberliga-Teams gewinnen Lazzaro und Trübenbach überragen bei Holzheimer Siegen Moritz Hannappel 16.12.2025, 14:14 Uhr

i Dominik Lazzaro (hier am Ball im Heimspiel gegen Eschhofen) sorgte in Wehrheim für die Vorentscheidung. Er verwandelte einen Freiwurf vom Neunmeterpunkt mit viel Wucht unter die Latte. Andreas Hergenhahn

Die Reserve des TuS Holzheim II konnte beim 29:30-Auswärtssieg bei der SG Wehrheim/Obernhain einigen Widerständen trotzen. Auch die Frauen gewannen dank einer starken Teamleistung daheim mit 31:24 gegen die HSG Sindlingen/Zeilsheim.

Anders als die Oberliga-Herren des TuS Holzheim erlebten die Bezirksoberliga-Mannschaften einen versöhnlichen Abschluss. Sowohl das zweite Männerteam als auch die Frauen konnten ihr letztes Ligaspiel in diesem Kalenderjahr erfolgreich bestreiten.Bezirksoberliga, MännerSG Wehrheim/Obernhain – TuS Holzheim II 29:30 (15:16).







