Lars Hofmann setzt Schlusspunkt mit zehntem Treffer

Dieser Sieg gegen Fortuna Saarburg war enorm wichtig für die Handballer der HSG Westerwald. Allerdings leistete das Schlusslicht beim Gastspiel in Westerburg enormen Widerstand.
Die HSG Westerwald hat dem Druck standgehalten und die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht TuS Fortuna Saarburg gelöst. Durch den 40:34 (21:18)-Heimsieg verbesserten sich die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg auf 8:14 Punkte und verbringen die Weihnachtspause als Tabellenachter der Handball-Verbandsliga.