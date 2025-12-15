HSG Westerwald rückt vor Lars Hofmann setzt Schlusspunkt mit zehntem Treffer Marco Rosbach 15.12.2025, 14:42 Uhr

i Mit zehn Treffern hatte Lars Hoffmann (am Ball) großen Anteil am Erfolg der HSG Westerwald gegen das tapfer kämpfende Schlusslicht TuS Fortuna Saarburg (von link Meik Schmitt und Nils Schütz). Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Dieser Sieg gegen Fortuna Saarburg war enorm wichtig für die Handballer der HSG Westerwald. Allerdings leistete das Schlusslicht beim Gastspiel in Westerburg enormen Widerstand.

Die HSG Westerwald hat dem Druck standgehalten und die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht TuS Fortuna Saarburg gelöst. Durch den 40:34 (21:18)-Heimsieg verbesserten sich die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg auf 8:14 Punkte und verbringen die Weihnachtspause als Tabellenachter der Handball-Verbandsliga.







