Handball-Oberliga der Frauen Ladys setzten Vorgaben von Trainer Ralf Kern gut um Stefan Nink 25.01.2026, 12:50 Uhr

Die Rollen beim Duell des Schlusslichts mit dem Tabellenführer waren im Vorfeld klar verteilt. Trotz der 17:27-Niederlage gegen Primus HSG Kastellaun-Simmern konnten die Handballerinnen des TV Bad Ems aber letztlich mit sich zufrieden sein.

Die Handballerinnen des TV Bad Ems kamen im Heimspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter HSG Kastellaun-Simmern erwartungsgemäß zwar über die Rolle des Punktelieferanten nicht hinaus, zogen sich aber beim 17:27 (8:14) im Rahmen der Kräfteverhältnisse dennoch ordentlich aus der Affäre.







