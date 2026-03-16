Kastellaunerinnen siegen 29:16 Kurzfristiger Neuzugang Lavinia Roth trifft viermal Michael Bongard 16.03.2026, 11:03 Uhr

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Kurz vor Saisonende hat die HSG Kastellaun/Simmern noch kurzfristig eine Akteurin von der HSG Nahe-Glan Kirn/Meisenheim verpflichtet, die beim 29:16 gegen Mertesdorf auch direkt viermal traf.

Klare Heimsiege am 20. Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen für die HSG Hunsrück II und Kastellaun/Simmern:HSG Hunsrück II – TuS Daun 38:20 (16:7). Bis zum 4:4 verlief die Partie in Kleinich ausgeglichen, dann setzte sich Hunsrück II auf 9:4 ab und feierte am Ende einen Kantersieg mit 18 Toren Unterschied gegen den Vorletzten Daun.







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