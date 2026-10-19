Schon von vornherein war klar, dass es für die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied bei deren Gastspielen im Hunsrück schwer werden würde, stehen beide Gegner doch unter den Top-3 der Liga. Beide Teams machten es grundsätzlich aber gut.
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Kein erfolgreiches Wochenende erlebten die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied im Hunsrück. Sowohl die Sporfreunde Neustadt, als auch der TV Engers kehrte mit einer Niederlage im Gepäck zurück in die Heimat.HSG Hunsrück II – SF Neustadt 30:27 (13:15).