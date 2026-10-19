Junges TVE-Team zahlt Lehrgeld
Kurze Schwächephase kostet Neustadts Auswärtssieg
Der TV Engers (hier im Heimspiel gegen HC Koblenz) verkaufte sich mit einem Altersschnitt von gerade einmal 17 Jahren sehr teuer
Der TV Engers (hier im Heimspiel gegen HC Koblenz) verkaufte sich mit einem Altersschnitt von gerade einmal 17 Jahren sehr teuer beim verlustpunktfreien Tabellenführer Kastellaun-Simmern. Letztlich waren sie aber chancenlos.
Jörg Niebergall

Schon von vornherein war klar, dass es für die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied bei deren Gastspielen im Hunsrück schwer werden würde, stehen beide Gegner doch unter den Top-3 der Liga. Beide Teams machten es grundsätzlich aber gut.

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Kein erfolgreiches Wochenende erlebten die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied im Hunsrück. Sowohl die Sporfreunde Neustadt, als auch der TV Engers kehrte mit einer Niederlage im Gepäck zurück in die Heimat.HSG Hunsrück II – SF Neustadt 30:27 (13:15).
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