Ihr vorerst letztes Regionalliga-Spiel bestreiten am Samstagabend ab 19.30 Uhr die Handballer des TuS Holzheim. Zu Gast am Diezer Wasserwäldchen ist dann der Bezirksrivale HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim, der als Tabellenfünfter im Sportzentrum aufkreuzt.

Spannung im Kampf um für die weitere Klassenzugehörigkeit relevante Plätze ist unterdessen nicht mehr angesagt. Der souveräne Meister TSG Münster wird in der kommenden Runde der 3. Liga angehören, während neben dem TuS Holzheim auch dessen Mitaufsteiger HSG Rodgau/Nieder-Roden II und Ex-Drittligist HSG Kleenheim-Langgöns aufgrund der überschaubaren Punkte-Bilanz in die Oberliga verwiesen werden. Aus dem erhofften Endspiel vor eigenem Publikum wird es also nichts für die Rot-Schwarzen.

Statt knisternder Spannung wird in Diez aber garantiert reichlich Wehmut herrschen. Es dürften auch ein paar Tränchen fließen, denn mit Bernd Dietrich verabschiedet sich ein loyales Urgestein, das über Jahrzehnte als Betreuer auf der Bank saß, vom aktiven Geschehen. „Bernd ist eines der Gesichter des TuS Holzheim, der die Mannschaft auch in hohem Alter noch tatkräftig unterstützt und vieles dem Handball untergeordnet hat. Unsere Jungs werden alles daran setzen, um Bernd nochmals zwei Punkte zu schenken. Das hat er sich zum Abschluss seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements redlich verdient“, sagt TuS-Trainer Dominik Jung respektvoll und betont: „Nicht nur ich schätze Bernd als Betreuer und Menschen außerordentlich.“

Ihren Hut nehmen am Samstagabend auch die Routiniers Robert Dettling und Thimo Wagner, die ihre Handball-Schuhe wahrscheinlich komplett an den Nagel hängen, um künftig beruflich und familiär andere Prioritäten zu setzen. Da der TuS es schwer hat, externe Verstärkungen an Land zu ziehen, werden somit wieder Plätze frei für Talente aus der hauseigenen Schmiede.

Im Vorspiel treffen in der Bezirksoberliga ab 17.30 Uhr an gleicher Stätte die Reserven der beiden Regionalligateams aufeinander.

Das neue Gesicht der Oberliga Mitte

Mit dem TuS Holzheim und Ex-Drittligist HSG Kleenheim-Langgöns kommen zwei Mannschaften aus der Regionalliga in die fünfte Liga. Der HSG Wettenberg glückte hingegen im zweiten Anlauf die Rückkehr in die Regionalliga. In der Oberliga Mitte verbleiben die HSG Dotzheim/Schierstein, HSG Lumdatal, HSG Hochheim/Wicker, TSG Münster II, TV Idstein, HSG VfR/Eintracht Wiesbaden, HSG Goldstein/Schwanheim, TSG Oberursel und HSG Linden, Die vier Absteiger in die jeweiligen Bezirksoberligen - HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III, TG Friedberg, HSG Dilltal (alle Gießen) sowie TG Kastel (Wiesbaden-Frankfurt) - werden ersetzt von den beiden Bezirksoberliga-Meistern TG Rüsselsheim (Wiesbaden-Frankfurt) und TSV Griedel (Gießen) sowie dem Sieger der Aufstiegsspiele zwischen den BOL-Vizen HSG EppLa (Wiesbaden-Frankfurt) sowie TSV Lang-Göns oder TSF Heuchelheim (Gießen - hier fällt die Entscheidung am Samstag beim letzten Spieltag).