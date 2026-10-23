Helden aus der zweiten Reihe „Kult“-Betreuer Bernd Dietrich bereut keine Sekunde Stefan Nink 23.10.2026, 13:56 Uhr

i Gut gemacht, Junge: Hier beglückwünscht Bernd Dietrich Torwart Kevin Fischer zu dessen Leistung. René Weiss

Die Aktiven stehen im Mittelpunkt. Die Vereine müssen aber auch hinter der Mannschaft gut aufgestellt sein. Beim TuS Holzheim ist das der Fall. Nicht zuletzt, weil er seit nunmehr rund 38 Jahren (!) beispielhaft von Bernd Dietrich unterstützt wird.

Wenn man als Berichterstatter der Heimspiele der Handballer des TuS Holzheim die Pforten der Halle des Diezer Sportzentrums passiert, dann ist Bernd Dietrich garantiert schon da. Das Urgestein des Traditionsvereins aus der im Aartal gelegenen kleinen Gemeinde gehört fast schon zum Inventar des Vereins.







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