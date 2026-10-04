Nach 25:36-Heimklatsche Krisenstimmung in Vallendar: Liga zu stark für den HVV? Tim Hammer 04.10.2026, 12:57 Uhr

i Lukas Wichmann (am Ball) versucht Kirchzells Torhüter Joshua Löffelmann zu überwinden, der an diesem Abend mehrere glänzende Paraden zeigte. Wolfgang Heil

Das kam besonders in der Höhe unerwartet: Vallendar verliert hoch gegen einen Konkurrenten gegen den Abstieg und muss sich fragen, ob die Dritte Liga nicht ein Regal zu hoch für den Verein ist.

Das waren fest eingeplante zwei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib für die Handballer des HV Vallendar. Stattdessen verlor die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach nach einer schwachen zweiten Hälfte vor eigenem Publikum auf dem Mallendarer Berg deutlich mit 25:36 (14:15) gegen den TV Kirchzell und liegt nun mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen aktuell auf dem 15.







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