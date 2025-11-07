HSG Hunsrück gegen Welling „Krisengipfel“ in Kleinich, Kastellaun II muss zum HCK Michael Bongard

Harry Traubenkraut 07.11.2025, 10:51 Uhr

i Symbolbild dpa

Eigentlich sollte das Heimspiel für den amtierenden Oberliga-Meister HSG Hunsrück gegen den TV Welling eine klare Sache sein. Doch zuletzt schwächelten die Irmenach/Gösenrother gewaltig.

Der Blick auf den achten Spieltag in der Handball-Oberliga:HC Koblenz – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 16 Uhr, in Moselweiß). Klare Rollenverteilung: Der HC Koblenz (10:2 Punkte) ist Tabellenzweiter und erster Verfolger von Spitzenreiter Wittlich, Kastellaun/Simmern II muss als Achter bei 5:9 Punkten (zwei davon werden am Saisonende noch abgezogen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersoll) den Blick nach unten richten.







