Kastellaun II verliert 28:33 Kris Juenemann Matchwinner in Simmern für HC Koblenz Michael Bongard 09.03.2026, 11:00 Uhr

Kastellaun II startete eine tolle Aufholjagd gegen den HC Koblenz und holte einen zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstand in Simmern fast auf. Dann eines Hattricks eines Ex-Irmenachers binnen zwei Minuten setzten sich die Koblenzer am Ende aber durch.

Der HC Koblenz hat am viertletzten Spieltag der Handball-Oberliga seine theoretische Chance auf die Meisterschaft gewahrt und in Simmern beim Drittletzten HSG Kastellaun/Simmern II mit 33:28 (17:9) gewonnen. Der Rückstand des Tabellenzweiten HC auf Spitzenreiter HSG Wittlich beträgt weiter drei Punkte.







