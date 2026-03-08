Eigentlich hätte am Samstag das Derby in der Handball-Oberliga zwischen dem TV Engers und den SF Neustadt/Wied stattfinden sollen. Doch daraus wurde nichts. Warum die Partie am Freitag letztlich abgesagt wurde.
Lesezeit 1 Minute
Darauf hatten sich die Handballfans der Region schon seit Wochen gefreut, und eigentlich sollte das Kreisderby in der Oberliga der Frauen zwischen dem TV Engers und den SF Neustadt/Wied am Samstag um 18 Uhr angepfiffen werden. Doch der Verband sagte die Partie am Freitag ab, mit einem möglicherweise positiven Ausgang für die Gastgeberinnen.