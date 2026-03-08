Kein Derby am Samstagabend Kreisduell zwischen Engers und Neustadt fällt aus Jörg Niebergall 08.03.2026, 09:46 Uhr

dpa

Eigentlich hätte am Samstag das Derby in der Handball-Oberliga zwischen dem TV Engers und den SF Neustadt/Wied stattfinden sollen. Doch daraus wurde nichts. Warum die Partie am Freitag letztlich abgesagt wurde.

Darauf hatten sich die Handballfans der Region schon seit Wochen gefreut, und eigentlich sollte das Kreisderby in der Oberliga der Frauen zwischen dem TV Engers und den SF Neustadt/Wied am Samstag um 18 Uhr angepfiffen werden. Doch der Verband sagte die Partie am Freitag ab, mit einem möglicherweise positiven Ausgang für die Gastgeberinnen.







