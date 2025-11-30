Kastellaun schlägt Bingen Korbion wird gegen Ex-Klub zum Matchwinner Sascha Wetzlar 30.11.2025, 22:17 Uhr

i Auch sein Ex-Teamkollege Luca Hochstetter (in Blau) scheiterte an dem seit Wochen bärenstarken Torwart Luca Korbion. Seine Kastellaun/Simmerner schlugen die HSG Bingen mit 28:22 und feierten den dritten Sieg in Serie. B&P Schmitt

Handball-Regionalligist Kastellaun/Simmern feierte einen 28:22-Sieg gegen Bingen. Keeper Luca Korbion glänzte dabei mit zahlreichen Paraden gegen seinen Ex-Klub.

Derbysieg für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest: In der Kastellauner IGS-Sporthalle gelang gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen ein überzeugender Auftritt beim lang ersehnten 28:22 (17:12)-Erfolg. Tabellarisch zog man gar an den Gästen vorbei, 12:10 Punkte bedeuten Rang sieben, Bingens 11:9 Zähler reichen noch zu Platz acht.







