Korbion wird gegen Ex-Klub zum Matchwinner

Handball-Regionalligist Kastellaun/Simmern feierte einen 28:22-Sieg gegen Bingen. Keeper Luca Korbion glänzte dabei mit zahlreichen Paraden gegen seinen Ex-Klub.
Lesezeit 2 Minuten
Derbysieg für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest: In der Kastellauner IGS-Sporthalle gelang gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen ein überzeugender Auftritt beim lang ersehnten 28:22 (17:12)-Erfolg. Tabellarisch zog man gar an den Gästen vorbei, 12:10 Punkte bedeuten Rang sieben, Bingens 11:9 Zähler reichen noch zu Platz acht.