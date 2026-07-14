Für die HSG Nahe-Glan war es eine Hiobsbotschaft, als sie kurz vor Saisonende erfuhr, dass ihr Trainer-Duo aus dem Saarland nicht weitermacht. Im Hunsrück wurde sie bei der Suche nach einem Nachfolger fündig.
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Auf den letzten Drücker einen Trainer suchen zu müssen, ist keine leichte Aufgabe. Doch die HSG Nahe-Glan ist fündig geworden: Korab Mulliqi trainiert die Handballerinnen aus Kirn und Meisenheim in der neuen Oberliga-Saison.Der neue Coach bringt viel Erfahrung mit, war vor ein paar Jahren auch schon einmal im Gespräch bei der HSG.