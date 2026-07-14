Nachfolger gefunden Korab Mulliqi trainiert die Frauen der HSG Nahe-Glan Tina Paare 14.07.2026, 18:38 Uhr

i Engagiert an der Seitenlinie: Korab Mulliqi ist der neue Trainer der Handballerinnen der HSG Nahe-Glan und freut sich mit ihnen auf eine gute Oberliga-Saison. Dennis Irmiter. Photo-Moments by Dennis Irmiter

Für die HSG Nahe-Glan war es eine Hiobsbotschaft, als sie kurz vor Saisonende erfuhr, dass ihr Trainer-Duo aus dem Saarland nicht weitermacht. Im Hunsrück wurde sie bei der Suche nach einem Nachfolger fündig.

Auf den letzten Drücker einen Trainer suchen zu müssen, ist keine leichte Aufgabe. Doch die HSG Nahe-Glan ist fündig geworden: Korab Mulliqi trainiert die Handballerinnen aus Kirn und Meisenheim in der neuen Oberliga-Saison.Der neue Coach bringt viel Erfahrung mit, war vor ein paar Jahren auch schon einmal im Gespräch bei der HSG.







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