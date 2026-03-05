Handball-Oberliga Kommt Kellerkind mit Ex-Europameister Fäth nach Diez? René Weiss 05.03.2026, 14:19 Uhr

Paul Lukas Bährens (am Ball) muss sich darauf einstellen, dass am Samstag die HSG Goldstein mit Ex-Europameister Steffen Fäth am Diezer Wasserwäldchen aufkreuzt.

Sieben von acht möglichen Zählern haben die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim im neuen Jahr bisher einkassiert. Zwei weitere Punkte sollen am Samstag hinzukommen, wenn sich eventuell sogar ein Ex-Europameister am Wasserwäldchen die Ehre gibt.

Der TuS Holzheim bekommt es in seinem Heimspiel am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Handball-Oberliga Hessen Mitte wahrscheinlich mit dem Spieler zu tun, der die größte Vita in der Liga aufweist. Im Jahr 2016, als im Diezer Sportzentrum anlässlich des Europameisterschaftsfinales zwischen Deutschland und Spanien ein Public Viewing angeboten wurde, zählte Steffen Fäth zur deutschen Europameister-Mannschaft.







