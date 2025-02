Spitzenreiter im Anmarsch Kolovrat erwartet heißes Duell Gert Adolphi 07.02.2025, 11:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Können die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan ihre Aufholjagd fortsetzen? Das Heimspiel gegen den neuen Spitzenreiter dürfte zumindest kein Selbstläufer werden.

Bislang bekamen es die Oberliga-Handballerinnen der HSG Nahe-Glan bei ihrer Aufholjagd mit Kontrahenten aus dem Tabellenkeller zu tun, die sie dank Siegen überholten. Am Sonntag, 16 Uhr, erwarten sie in Meisenheim die TG Osthofen, die in der Vorwoche mit einem Sieg über die TSG Mainz-Bretzenheim III Platz eins erobert hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen