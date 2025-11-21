Auswärtsspiel in Bad Ems Können Wissens Handballer ganz oben mitspielen? 21.11.2025, 16:08 Uhr

i Niklas Scholz (in Gelb) und sein SSV Wissen wollen das Spitzenspiel beim TV Bad Ems II gewinnen, um zu zeigen, dass sie das Zeug dazu haben, ganz oben mitzuspielen. Manfred Böhmer/balu

Im Handball-Spitzenspiel der Bezirksoberliga trifft der SSV Wissen auf den Tabellenzweiten TV Bad Ems II. Nach klaren Siegen muss das Team um Trainer Andreas Groß clever sein, um ganz oben mitspielen zu können.

Für die Handballer des SSV Wissen steht in der Bezirksoberliga am Samstag, 17 Uhr, das Topspiel beim TV Bad Ems II auf dem Programm. Das Team um Trainer Andreas Groß fährt als Tabellenvierter zum Tabellenzweiten nach Bad Ems. Die Wissener haben bislang sechs Partien gespielt, vier davon konnten sie gewinnen, in zwei Begegnungen mussten sie sich geschlagen geben.







