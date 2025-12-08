HCK unterliegt 32:40 Koblenzerinnen verlieren und nähern sich Abstiegszone Harry Traubenkraut 08.12.2025, 11:26 Uhr

i Symbolbild dpa

32 Tore reichen nicht: Koblenz verliert im Handball-Kellerduell der Regionalliga gegen die Südpfalz Tiger. Die Niederlage lässt das Team gefährlich nah an die Abstiegszone rutschen.

Auf diese vorweihnachtliche Gabe hätten die Regionalliga-Handballerinnen des HC Koblenz gerne verzichtet, denn bei der 32:40 (16:20)-Niederlage bei den Südpfalz Tigern bekamen die Gäste gleich 40-fach eingeschenkt. Da nutzte es auch nichts, dass sie selbst ebenfalls 32 Tore erzielten, denn diese eigentliche Top-Marke reichte nicht, um aus der Pfalz Zählbares mitzunehmen.







