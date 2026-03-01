Spitzenreiter Haßloch zu stark Koblenzerinnen sind trotz 21:29-Niederlage zufrieden Harry Traubenkraut 01.03.2026, 14:22 Uhr

In der Regionalliga Südwest konnte sich der Spitzenreiter aus Haßloch gegen Aufsteiger Koblenz am Ende klar durchsetzen. Dennoch fahren die Koblenzerinnen zufrieden nach Hause.

In der Regionalliga Südwest haben die Handballerinnen des HC Koblenz dank einer guten Leistung beim Tabellenführer TSG Haßloch trotz der 21:29 (11:17)-Niederlage Moral im Abstiegskampf tanken können. Von Beginn an fanden die Gäste gut ins Spiel: Mit einer konzentrierten Abwehrarbeit und diszipliniertem Rückzugsverhalten gelang es, das Tempospiel der TSG zu unterbinden.







