In der Regionalliga Südwest konnte sich der Spitzenreiter aus Haßloch gegen Aufsteiger Koblenz am Ende klar durchsetzen. Dennoch fahren die Koblenzerinnen zufrieden nach Hause.
Lesezeit 1 Minute
In der Regionalliga Südwest haben die Handballerinnen des HC Koblenz dank einer guten Leistung beim Tabellenführer TSG Haßloch trotz der 21:29 (11:17)-Niederlage Moral im Abstiegskampf tanken können. Von Beginn an fanden die Gäste gut ins Spiel: Mit einer konzentrierten Abwehrarbeit und diszipliniertem Rückzugsverhalten gelang es, das Tempospiel der TSG zu unterbinden.