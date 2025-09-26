Die Koblenzer Handballerinnen gehen auf Auswärtsfahrt – und sie können sich durch einen Sieg beim noch punktlosen HSV Sobernheim vom Tabellenletzten weiter distanzieren.
Lesezeit 1 Minute
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Koblenz stehen am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim HSV Sobernheim (20 Uhr) vor einer Partie, die sicher nicht unter dem Motto läuft: Der Aufsteiger hat als Außenseiter nichts zu verlieren. Das ist diesmal nach drei Partien bislang, in denen die Mannschaft um Trainer Evgenij Edel eher frei aufspielen konnte, etwas anders.