HCK fährt nach Sobernheim Koblenzerinnen sind heiß auf zwei Punkte Harry Traubenkraut 26.09.2025, 11:25 Uhr

Die Koblenzer Handballerinnen gehen auf Auswärtsfahrt – und sie können sich durch einen Sieg beim noch punktlosen HSV Sobernheim vom Tabellenletzten weiter distanzieren.

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Koblenz stehen am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim HSV Sobernheim (20 Uhr) vor einer Partie, die sicher nicht unter dem Motto läuft: Der Aufsteiger hat als Außenseiter nichts zu verlieren. Das ist diesmal nach drei Partien bislang, in denen die Mannschaft um Trainer Evgenij Edel eher frei aufspielen konnte, etwas anders.







