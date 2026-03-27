Im letzten Heimspiel der Regionalliga wollen die Frauen des HC Koblenz gegen VTV Mundenheim siegen und mit einem positiven Paukenschlag die Liga verlassen. Doch die Herausforderung ist groß.
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Ein letztes Mal besteht für die Frauen des HC Koblenz im Heimspiel gegen den VTV Mundenheim (Sa., 18 Uhr, Beatushalle) Gelegenheit, sich doch noch Punkte in der Handball-Regionalliga Südwest zu sichern. Wobei für die Verantwortlichen weniger die Frage im Vordergrund steht, ob der Aufsteiger seine Rückkehr in die Oberliga nun mit acht oder zehn Pluspunkten antritt.