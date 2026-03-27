HCK erwartet Mundenheim Koblenzerinnen sagen der Regionalliga Adieu Harry Traubenkraut 27.03.2026, 11:37 Uhr

i Symbolbild dpa

Im letzten Heimspiel der Regionalliga wollen die Frauen des HC Koblenz gegen VTV Mundenheim siegen und mit einem positiven Paukenschlag die Liga verlassen. Doch die Herausforderung ist groß.

Ein letztes Mal besteht für die Frauen des HC Koblenz im Heimspiel gegen den VTV Mundenheim (Sa., 18 Uhr, Beatushalle) Gelegenheit, sich doch noch Punkte in der Handball-Regionalliga Südwest zu sichern. Wobei für die Verantwortlichen weniger die Frage im Vordergrund steht, ob der Aufsteiger seine Rückkehr in die Oberliga nun mit acht oder zehn Pluspunkten antritt.







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