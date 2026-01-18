In der Handball-Regionalliga Südwest verloren die Frauen des HC Koblenz mit 20:33 gegen den Regionalligameister SF Budenheim. Trotz starker erster Halbzeit führten technische Fehler zu einer deutlichen Niederlage.

In der Handball-Regionalliga Südwest haben die Frauen des HC Koblenz das Auswärtsspiel bei Regionalligameister SF Budenheim mit 20:33 (9:16) verloren; schon das Hinspiel hatte fast mit dem gleichen Ergebnis (21:33) geendet.

Doch das war nicht die einzige Parallele zur Hinrundenpartie, wie anschließend auch HCK- Trainer Evgenij Edel fand.