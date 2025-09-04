Nachdem die Handballerinnen des HC Koblenz vergangene Saison souverän durch die Oberliga marschiert sind, geht es nun in der Regionalliga mit einem Heimspiel los.

Die Fans des Frauen-Handballs in der Region Koblenz können sich nach fast einjähriger Abstinenz wieder darauf freuen, dass ihnen nun wieder Regionalligahandball geboten wird. Denn nachdem der TV Bassenheim seine Mannschaft mitten in der vergangenen Saison zurückgezogen hatte, gelang den Frauen des HC Koblenz in der Oberliga der Durchmarsch und der Aufstieg – nun, in der Regionalliga Südwest, steigt das erste Spiel am Samstag (19.30 Uhr) zu Hause gegen die Südpfalz Tiger.

„Nach dem Abstieg und zwei lehrreichen Jahren in der Oberliga formierte sich das Team neu, fand als Einheit zusammen und erkämpfte sich am Ende verdient den Titel“, erzählt Evgenij Edel, der Trainer der Koblenzer Mannschaft. Mit nur einer Niederlage beim Tabellendritten Kastellaun und einem Remis in Welling betrug der Vorsprung des HCK auf die beiden Verfolger am Ende bei 41:3 Punkten fünf Zähler.

„Die Regionalliga wird anspruchsvoll, aber wir haben Spaß im Training und freuen uns auf diese Herausforderung.“

Evgenij Edel, Trainer des HC Koblenz

Allerdings stehen die Koblenzerinnen vor einem kleinen Umbruch, verbunden mit einer Verjüngungskur. Routiniers wie Anne Schäfer, Helena Kleeschulte und Caro Nuhn treten kürzer oder beenden ihre Laufbahn. Dafür rücken junge Talente wie Carolina Fetz und Hanne Ring stärker in den Fokus und übernehmen größere Verantwortung. Nuhn verstärkt derweil das Trainerteam. „Mit ihrer Trainer-Erfahrung aus dem Jugendbereich und als Spielerin bringt Caro wertvolle Impulse, um unser junges Team auf das nächste Level zu bringen“, freut sich Edel.

Der HCK-Kader ist im Schnitt 23 Jahre alt. Unter Leitung von Edel, Nuhn und Torwarttrainer Zelter arbeitete die Mannschaft in der Vorbereitung intensiv daran, mit schnellem und geschlossenem Handball den Klassenverbleib zu sichern. Edel: „Die Regionalliga wird anspruchsvoll, aber wir haben Spaß im Training und freuen uns auf diese Herausforderung. Wir wollen in jedem Spiel unser Bestes geben und uns in der Liga etablieren.“