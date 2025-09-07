Guter Auftakt für die Koblenzerinnen in der Handball-Regionalliga: Gegen die Südpfalz Tiger behielt der Aufsteiger die Nerven – und die Oberhand.

Nach über zweijähriger Abstinenz in der Regionalliga Südwest ist den Handballerinnen des HC Koblenz die Rückkehr in die Liga dank eines 21:19 (11:9)-Erfolgs gegen die Südpfalz Tiger gelungen. Der Auftaktsieg darf durchaus als Ausrufezeichen verstanden werden, denn die Südpfalz-Spielgemeinschaft gehört zu den etablierten Ligateams und war vergangene Saison immerhin Tabellenachter.

„Ich bin überglücklich über das Endergebnis und stolz auf die gezeigte Leistung.“

Evgenij Edel, Trainer des HC Koblenz

Da war es nicht verwunderlich, dass HCK-Trainer Evgenij Edel nach der Partie meinte: „Ich bin überglücklich über das Endergebnis. Wir haben vorne noch unsere Fehler gemacht, aber unsere Deckung stand gut. Wir haben das Spiel nie aufgegeben und meine Mannschaft ist auch dann im Kopf ruhig geblieben, als wir in Rückstand gerieten. Dass wir auch in kritischen Phasen unserem Plan vertrauten, wurde so am Ende mit zwei Punkten belohnt. Ich bin stolz auf die gezeigte Leistung.“

Mit einem 4:0-Lauf startete der HCK sehr gut in die Partie. In den ersten zehn Minuten war vor allem Leonie Kannengießer in Abwehr und Angriff laut Edel „sehr präsent“. In der kompletten ersten Halbzeit gelang es Koblenz, den Vorsprung zu halten. „Allerdings schmolz der auf ein Tor, weil uns die Gäste mit ihrer offensiven Abwehr vor Probleme stellten“, berichtete Edel.

Ein 5:0-Lauf nach einer Auszeit bringt die Entscheidung

Die Partie drohte in der ersten Hälfte des zweiten Abschnittes zu kippen, als die Gäste mit 14:12 in Führung gingen. Edel: „In dieser Phase schlichen sich zu viele technische Fehler ein und die Südpfalz Tiger kamen zu einfachen Toren.“ Nach einer Auszeit von Edel fing sich die Mannschaft aber wieder. „Durch konsequenteres Ausspielen unserer Angriffe und einer wieder mal starken Leistung von Corinna Heinz im Tor gelang es uns, vom 13:15 an mit einem Fünf-Tore-Lauf zum 18:13 das Spiel wieder auf unsere Seite zu ziehen“, freute sich Edel.

HC Koblenz: Hayer, Heinz; J. Ring (4), Lepiors (4/2), Fetz (3), Bierenfeld (2), Brandt-Löcher (2), Kannengießer (2), Weigand (2), Esch (2/1), Hammes, Hommen, Kleeschulte, Kling, H. Ring, Sulzbacher.