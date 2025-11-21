HCK empfängt Bodenheim Koblenzerinnen erwarten Duell auf Augenhöhe Harry Traubenkraut 21.11.2025, 11:24 Uhr

Nachdem die Koblenzer Handballerinnen zuletzt klare Niederlagen kassierten, könnte es am Samstag in der Beatushalle wieder spannend werden. Denn der punktgleiche TV Bodenheim kommt.

In der Regionalliga Südwest empfangen die Handballerinnen des HC Koblenz nach einer Serie von Spielen gegen die Topteams diesmal mit dem TV Bodenheim (Sa., 17.30 Uhr, Beatushalle) einen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Der rangiert aktuell punktgleich mit den Gastgeberinnen (beide 4:14) auf Platz neun und dank der besseren Tordifferenz unmittelbar vor den HCK-Frauen.







