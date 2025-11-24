HVV II verliert in Weibern Koblenzer Erfolgsserie hält auch gegen Welling an Harry Traubenkraut 24.11.2025, 13:20 Uhr

i Jonas Kaltenbach (am Ball) und der HC Koblenz haben ihre Erfolgsserie durch das 31:23 gegen den TV Welling auf sieben Siege in Folge ausgebaut. Jörg Niebergall

Weil die Vallendarer Handballer in Weibern verloren haben, liegt die HVV-Reserve nur noch zwei Punkte vor dem Tabellenvorletzten aus der Eifel. Derweil freuten sich HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II über Siege.

Während der HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II in der Handball-Oberliga Rheinland Erfolge verbuchten, kassierte der HV Vallendar II in Weibern eine Niederlage.TuS Weibern – HV Vallendar II 26:24 (12:14) Während Weibern nach dem zweiten Heimsieg im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpft, kommt die Vallendarer Mannschaft von Trainer Moritz Gutfrucht nun der gefährdeten Zone deutlich näher, denn der Vorsprung auf den Vorletzten ...







