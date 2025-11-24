Koblenzer Erfolgsserie hält auch gegen Welling an

Weil die Vallendarer Handballer in Weibern verloren haben, liegt die HVV-Reserve nur noch zwei Punkte vor dem Tabellenvorletzten aus der Eifel. Derweil freuten sich HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II über Siege.
Während der HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II in der Handball-Oberliga Rheinland Erfolge verbuchten, kassierte der HV Vallendar II in Weibern eine Niederlage.TuS Weibern – HV Vallendar II 26:24 (12:14) Während Weibern nach dem zweiten Heimsieg im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpft, kommt die Vallendarer Mannschaft von Trainer Moritz Gutfrucht nun der gefährdeten Zone deutlich näher, denn der Vorsprung auf den Vorletzten ...