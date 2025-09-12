An diesem Samstag steigt auch der HC Koblenz ins Geschehen der Handball-Oberliga ein. Derweil muss HB Mülheim-Urmitz II nach der Auftaktniederlage nun in Welling antreten.

Am zweiten Spieltag der Handball-Oberliga sind HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II gefordert, während der HV Vallendar II spielfrei hat.

TV Welling – HB Mülheim-Urmitz II (Sa., 17.15 Uhr)

Die HB-Reserve fährt angestachelt von der 23:26-Niederlage gegen Vallendar nach Welling und will diesmal einiges besser machen. Das beginnt bei der Chancenverwertung. Gegen Vallendar vergab Mülheim-Urmitz eine zweistellige Anzahl hochkarätiger Chancen. Zudem war das Team in der Abwehr lange nicht so griffig wie vergangene Saison. Manko Nummer drei lag dann über 30 Minuten in einem zu hektischem Angriffsspiel – die taktischen Vorgaben von Trainer Hansi Schmidt wurden nicht eingehalten.

Gegen Welling ist die Bilanz der vergangenen Jahre zwar sehr gut, in der kleinen Nettetalhalle musste Mülheim-Urmitz aber immer an die Leistungsgrenze gehen, um zu gewinnen. Worauf es in den nächsten Wochen laut Schmidt ankommt: „Wir benötigen weiterhin Geduld und intensives Training, um unsere Ziele im Spiel zu erreichen. Noch sind wir nicht so weit, unsere Konzepte in jeder Spielsituation sicher und konstant abzurufen. Daher werden wir auch unsere Neuzugänge behutsam integrieren und ihnen die nötige Zeit geben, ihr Potenzial zu entfalten“

HC Koblenz – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr)

Koblenz gilt als Titelanwärter, Weibern bei vielen Experten als Abstiegskandidat. Schließich haben sich die Koblenzer gut verstärkt und die Eifeler, die schon vergangene Saison um den Klassenverbleib spielten, einige Abgänge zu verzeichnen, unter anderem ging Top-Torjäger Felix Manns.

Vergangene Spielzeit verlor Weibern in Koblenz allerdings nur knapp mit 26:27. „Wir haben uns gegen Weibern daheim letzte Saison zwar sehr schwergetan, nehmen aber die klare Favoritenrolle an, selbst wenn ein Auftaktspiel immer eine Unbekannte ist. Bis auf die Langzeitverletzten Lukas Freimuth und Nils Wagner können wir komplett antreten“, sagt der Koblenzer Trainer Julian Vogt, vor der Partie, die in der Beatushalle in Moselweiß stattfindet.