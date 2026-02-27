In der Handball-Oberliga kommt es zum ungleichen Duell: Der Tabellenzweite Koblenz ist seit November ungeschlagen, während Schlusslicht Trier um jeden Punkt ringt. Die Reserve von HB Mülheim trifft derweil auf die HSG Hunsrück.

Der 18. Spieltag der Handball-Oberliga bietet spannende Duelle, auch im Kampf gegen den Abstieg.

Im Duell gegen den Aufsteiger sind die Rollen klar verteilt, denn das Team vom Koblenzer Trainer Julian Vogt befindet sich auf dem zweiten Rang der Tabelle und ist seit Ende November ungeschlagen.