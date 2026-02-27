Welling gegen Vallendar II
Koblenz will Serie bei Schlusslicht Trier fortsetzen
Die Reserve des HV Vallendar (hier Niklas Becker am Ball) trifft auswärts auf den TV Welling. Das Schlusslicht aus Trier (Pascal Schreiber mit der Nr. 22) fährt derweil zum Tabellenzweiten aus Koblenz.
Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga kommt es zum ungleichen Duell: Der Tabellenzweite Koblenz ist seit November ungeschlagen, während Schlusslicht Trier um jeden Punkt ringt. Die Reserve von HB Mülheim trifft derweil auf die HSG Hunsrück.

Der 18. Spieltag der Handball-Oberliga bietet spannende Duelle, auch im Kampf gegen den Abstieg.HC Koblenz – DJK MJC Trier (Sa., 19.30 Uhr)Im Duell gegen den Aufsteiger sind die Rollen klar verteilt, denn das Team vom Koblenzer Trainer Julian Vogt befindet sich auf dem zweiten Rang der Tabelle und ist seit Ende November ungeschlagen.

