In der Handball-Oberliga steht der HC Koblenz vor der Partie in Kastellaun bei acht Siegen in Serie. Derweil spielt die Reserve von Vallendar gegen Bad Ems und Mülheim-Urmitz II begrüßt Daun.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga kommt es am Wochenende zu spannenden Duellen, auch für die drei Koblenzer Klubs.HB Mülheim-Urmitz II – TuS 05 Daun (Sa., 19.30 Uhr)Das Team von Hansi Schmidt reist zum oberen Tabellennachbarn (7.), den die Mülheimer in der Hinrunde knapp mit 26:24 besiegen konnten.