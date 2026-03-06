HVV II und Mülheim II daheim Koblenz will den neunten Sieg in Serie Harry Traubenkraut 06.03.2026, 16:38 Uhr

i Bloß nicht ausrutschen: Die Reserve von Mülheim (in Weiß) mit Amadeus Kohlass (Nummer 52) und Benjamin Oster (Nummer 10) spielt am Samstag gegen Daun. Der HC Koblenz (mit Jonas Kaltenbach am Ball) steht derweil bei acht Siegen in Serie und möchte diese in Kastellaun ausbauen. Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga steht der HC Koblenz vor der Partie in Kastellaun bei acht Siegen in Serie. Derweil spielt die Reserve von Vallendar gegen Bad Ems und Mülheim-Urmitz II begrüßt Daun.

In der Handball-Oberliga kommt es am Wochenende zu spannenden Duellen, auch für die drei Koblenzer Klubs.HB Mülheim-Urmitz II – TuS 05 Daun (Sa., 19.30 Uhr)Das Team von Hansi Schmidt reist zum oberen Tabellennachbarn (7.), den die Mülheimer in der Hinrunde knapp mit 26:24 besiegen konnten.







