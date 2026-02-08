Durchwechseln nicht möglich Koblenz verliert deutlich gegen Mainz Harry Traubenkraut 08.02.2026, 16:55 Uhr

i HCK-Trainer Evgenij Edel musste mit einem Rumpfteam gegen Mainz antreten. Wolfgang Heil

Die Handballerinnen des HC Koblenz unterliegen dem Tabellendritten TSG Mainz-Bretzenheim II klar mit 19:32. Für HCK-Trainer Edel ist die Niederlage aber erklärbar und sollte nicht überbewertet werden.

Die Handballerinnen des HC Koblenz hatten im Heimspiel der Regionalliga Südwest gegen den Tabellendritten TSG 1846 Mainz-Bretzenheim II erwartungsgemäß nichts zu bestellen. Am Ende setzte es mit 19:32 (9:14) eine klare Heimniederlage, bei der die Schützlinge von Trainer Evgenij Edel aber zumindest die erste Halbzeit noch halbwegs offen gestalten konnten.







Artikel teilen

Artikel teilen