Koblenz setzt sich knapp gegen Bad Ems durch

In der Handball-Oberliga sorgte der HC Koblenz mit einem knappen 30:28-Erfolg gegen TV Bad Ems für Spannung. Während Vallendar II ebenfalls siegte, musste Mülheim-Urmitz II eine deutliche Niederlage einstecken.

Am dritten Spieltag der Männer-Handball-Oberliga haben sowohl der HC Koblenz als auch Vallendar II gewonnen. Mülheim-Urmitz II hingegen unterlag deutlich.

Dass die HSG diese Saison deutlich stärker einzuschätzen ist, als die letzten Jahre, bekam das am Ende chancenlose Team von Nico Weber am eigenen Leib zu spüren.