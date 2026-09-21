In der Handball-Oberliga sorgte der HC Koblenz mit einem knappen 30:28-Erfolg gegen TV Bad Ems für Spannung. Während Vallendar II ebenfalls siegte, musste Mülheim-Urmitz II eine deutliche Niederlage einstecken.
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Am dritten Spieltag der Männer-Handball-Oberliga haben sowohl der HC Koblenz als auch Vallendar II gewonnen. Mülheim-Urmitz II hingegen unterlag deutlich. HSG Kastellaun-Simmern II-Handball Mülheim-Urmitz II 33:26 (17:10): Dass die HSG diese Saison deutlich stärker einzuschätzen ist, als die letzten Jahre, bekam das am Ende chancenlose Team von Nico Weber am eigenen Leib zu spüren.