HBMU II verliert 26:33
Koblenz setzt sich knapp gegen Bad Ems durch
Im Duell zwischen dem HC Koblenz (schwarze Trikots) und TV Bad Ems ging es kräftig zur Sache. Hier wird der Koblenzer Kris Juene
Im Duell zwischen dem HC Koblenz (schwarze Trikots) und TV Bad Ems ging es kräftig zur Sache. Hier wird der Koblenzer Kris Juenemann (links) vom Bad Emser Andreas Berges (Nummer 22) etwas kräftiger umarmt.
Wolfgang Heil

In der Handball-Oberliga sorgte der HC Koblenz mit einem knappen 30:28-Erfolg gegen TV Bad Ems für Spannung. Während Vallendar II ebenfalls siegte, musste Mülheim-Urmitz II eine deutliche Niederlage einstecken. 

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Am dritten Spieltag der Männer-Handball-Oberliga haben sowohl der HC Koblenz als auch Vallendar II gewonnen. Mülheim-Urmitz II hingegen unterlag deutlich. HSG Kastellaun-Simmern II-Handball Mülheim-Urmitz II 33:26 (17:10): Dass die HSG diese Saison deutlich stärker einzuschätzen ist, als die letzten Jahre, bekam das am Ende chancenlose Team von Nico Weber am eigenen Leib zu spüren.
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