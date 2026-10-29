Spannung in der Handball-Oberliga: Koblenz auf Nagelprobe gegen heimstarkes Daun. Mülheim-Urmitz II kämpft in Trier gegen eine punktlose, aber offensivstarke Mannschaft. Tabellenspitzenduell bleibt eng.

Für die Reserve von HB Mülheim-Urmitz und dem HC Koblenz stehen knifflige Auswärtsaufgaben mit Stolpergefahr. Die Vallendar-Reserve hat derweil spielfrei.

In der engen Sporthalle Trier-West anzutreten ist nie ein Vergnügen.