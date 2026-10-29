HMBU II in Trier
Koblenz muss gegen heimstarkes Daun ran
Der HC Koblenz (weiße Trikots) möchte in den Daun den nächsten Sieg landen.
Der HC Koblenz (weiße Trikots) möchte in den Daun den nächsten Sieg landen.
Jörg Niebergall

Spannung in der Handball-Oberliga: Koblenz auf Nagelprobe gegen heimstarkes Daun. Mülheim-Urmitz II kämpft in Trier gegen eine punktlose, aber offensivstarke Mannschaft. Tabellenspitzenduell bleibt eng.

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Für die Reserve von HB Mülheim-Urmitz und dem HC Koblenz stehen knifflige Auswärtsaufgaben mit Stolpergefahr. Die Vallendar-Reserve hat derweil spielfrei.DJK MJC Trier – Handball Mülheim-Urmitz II (Sa. 19.15 Uhr).In der engen Sporthalle Trier-West anzutreten ist nie ein Vergnügen.
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