Zum Siegen verdammt Koblenz kämpft um Regionalliga-Verbleib Harry Traubenkraut 05.03.2026, 14:17 Uhr

i Die Handballerinnen des HCK (Stefanie Hayer im Tor und Carolina Fetz mit der Nr. 41) sind im Abstiegskampf zum Siegen verdammt. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Brisantes Rheinland-Derby in der Frauen-Handball-Regionalliga: Aufsteiger Koblenz kämpft im Abstiegskampf gegen die HSG Wittlich. Gelingt ein Überraschungssieg?

In der Frauen-Handball-Regionalliga Südwest steht das Rheinland-Derby zwischen dem HC Koblenz und der HSG Wittlich (Sa., 19.30 Uhr) auf dem Spielplan. Auch wenn es sich „nur“ um ein Duell zweier Teams aus dem Handball-Verband Rheinland und kein echtes Lokalderby handelt, so gelten diese HVR-Duelle doch als etwas Besonderes.







