Brisantes Rheinland-Derby in der Frauen-Handball-Regionalliga: Aufsteiger Koblenz kämpft im Abstiegskampf gegen die HSG Wittlich. Gelingt ein Überraschungssieg?
Lesezeit 1 Minute
In der Frauen-Handball-Regionalliga Südwest steht das Rheinland-Derby zwischen dem HC Koblenz und der HSG Wittlich (Sa., 19.30 Uhr) auf dem Spielplan. Auch wenn es sich „nur“ um ein Duell zweier Teams aus dem Handball-Verband Rheinland und kein echtes Lokalderby handelt, so gelten diese HVR-Duelle doch als etwas Besonderes.