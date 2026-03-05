Zum Siegen verdammt
Koblenz kämpft um Regionalliga-Verbleib
Die Handballerinnen des HCK (Stefanie Hayer im Tor und Carolina Fetz mit der Nr. 41) sind im Abstiegskampf zum Siegen verdammt.
Die Handballerinnen des HCK (Stefanie Hayer im Tor und Carolina Fetz mit der Nr. 41) sind im Abstiegskampf zum Siegen verdammt.
DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Brisantes Rheinland-Derby in der Frauen-Handball-Regionalliga: Aufsteiger Koblenz kämpft im Abstiegskampf gegen die HSG Wittlich. Gelingt ein Überraschungssieg?

Lesezeit 1 Minute
In der Frauen-Handball-Regionalliga Südwest steht das Rheinland-Derby zwischen dem HC Koblenz und der HSG Wittlich (Sa., 19.30 Uhr) auf dem Spielplan. Auch wenn es sich „nur“ um ein Duell zweier Teams aus dem Handball-Verband Rheinland und kein echtes Lokalderby handelt, so gelten diese HVR-Duelle doch als etwas Besonderes.

Ressort und Schlagwörter

Sport