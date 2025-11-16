HCK gewinnt Derby beim HVV II Koblenz jubelt dank finalen 6:0-Laufs in Vallendar Harry Traubenkraut 16.11.2025, 14:45 Uhr

i Der Koblenzer Routinier Andreas Reick (Mitte im schwarzen Trikot) stoppt hier den Vallendarer Louis Matthews (am Ball) und feierte am Ende mit dem HCK einen 30:26-Derbysieg bei der HVV-Reserve. Wolfgang Heil

Eigentlich gab’s überall zufriedene Gesichter. Beim HC Koblenz sowieso, der das Oberligaderby auf dem Mallendarer Berg gewann, aber auch beim unterlegenen HV Vallendar II. Und auch HB Mülheim-Urmitz II kehrte zufrieden aus Bitburg zurück.

In der Handball-Oberliga Rheinland hat HB Mülheim-Urmitz II in Bitburg seine aufsteigende Form bestätigt und dort einen Punkt geholt. Derweil hat der HV Vallendar II den HC Koblenz im Derby zwar etwas gekitzelt, ohne aber zu punkten.HV Vallendar II – HC Koblenz 26:30 (13:17)Siege machen selbstbewusst, und das war Koblenz letztlich auch anzumerken, nachdem es eine Partie noch mit vier Toren gewann, in der es dem Aufsteiger ...







