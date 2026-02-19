Die Handballerinnen des HC Koblenz stehen unter Druck: Bei einer Niederlage in Bodenheim könnte sich ihre Situation massiv verschärfen. Trainer Evgenij Edel will den Grundstein für einen Sieg in der Defensive suchen.

In der Handball-Regionalliga Südwest gastieren die Frauen des HC Koblenz am Samstag beim TV Bodenheim in der Sporthalle am Guckenberg (19.30 Uhr).

Für die Gäste ein enorm wichtiges Spiel, da es eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf geben könnte, wie der Koblenzer Trainer Evgenij Edel betont:

„Es ist tatsächlich ein sogenanntes „Do-or-Die-Spiel.