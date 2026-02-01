Vallendar II gewinnt in Trier
Koblenz gelingt im Derby gegen HB-Reserve die Wende
Die Abwehr von HB Mülheim-Urmitz II (blaue Hosen) ist ausgespielt, der Koblenzer Justus Hoffend (am Ball) hat freie Bahn. Am Ende setzte sich der HCK im Oberligaderby mit 33:29 durch.
Jörg Niebergall

Der HC Koblenz siegt im Oberliga-Derby mit 33:29 gegen HB Mülheim-Urmitz II – und Vallendar II triumphiert knapp 31:30 in Trier.

Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga hat der HC Koblenz das Derby gegen HB Mülheim-Urmitz II gewonnen – und der HV Vallendar II hat in Trier einen knappen Sieg errungen. HC Koblenz – HB Mülheim-Urmitz II 33:29 (17:18) Auch im Rückspiel setzte sich der für den erkrankten Trainer Julian Vogt von Christian Hilger geführt HC Koblenz durch – und wieder konnte sich Koblenz beim Torhüter bedanken.

Ressort und Schlagwörter

Sport