In der Handball-Oberliga hat der HC Koblenz das Derby gegen HB Mülheim-Urmitz II gewonnen – und der HV Vallendar II hat in Trier einen knappen Sieg errungen.

Auch im Rückspiel setzte sich der für den erkrankten Trainer Julian Vogt von Christian Hilger geführt HC Koblenz durch – und wieder konnte sich Koblenz beim Torhüter bedanken.