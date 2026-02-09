HSG Birkenfeld gewinnt klar Knoten geplatzt: Dominik Schwindlings Team jubelt Sascha Nicolay 09.02.2026, 14:40 Uhr

i Endlich wieder gewonnen: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld um ihren Trainer Dominik Schwindling haben einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Stefan Ding

In der Handball-Oberliga wirft sich die HSG Birkenfeld zu einem eindrucksvollen 35:27-Sieg. Die Frauen von Coach Dominik Schwindling rücken auf Platz neun vor und machen einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib.

Der Knoten ist endlich geplatzt bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach. Nach dem 35:27-Heimsieg gegen den TV Merchweiler waren Freude und Erleichterung groß. Die Karten im Rennen um den Klassenverbleib sind damit viel, viel besser geworden, denn die Birkenfelderinnen rückten auf den neunten Platz hoch und haben nun vier Minuspunkte Vorsprung auf die HSG Ottweiler/Steinbach, die aktuell den Abstiegsrang belegt.







Artikel teilen

Artikel teilen