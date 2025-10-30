Sprung von sechs auf zwei? Knifflige Aufgabe bietet Bad Emsern eine große Chance René Weiss 30.10.2025, 16:18 Uhr

i Ob Malte Müller (am Ball) und seine Bad Emser in Kastellaun auch so frei zum Abschluss kommen wie in dieser Szene des HVR-Pokalspiels bei der HSG Westerwald (rechts Johannes Wanzel? TVBE-Coach Andreas Klute erwartet deutlich mehr Widerstand. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Widerstand ist gefragt, wenn sich die Handballer des TV Bad Ems bei Kastellauns Rserve behaupten wollen. Im Erfolgsfall winkt der Klute-Sieben ein Sprung nach vorn, doch die Hunsrücker sitzen dem Team aus der Kurstadt auch im Nacken.

Handballerisch zählt der TV Bad Ems zu den stärksten Mannschaften in der Oberliga Rheinland. Wenn’s ums Körperliche geht, ist das junge Team aus der Kurstadt vielen Haudegen hingegen noch nicht gewachsen und unterlegen. „Das war gegen Weibern und Trier unser Problem.







