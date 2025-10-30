Widerstand ist gefragt, wenn sich die Handballer des TV Bad Ems bei Kastellauns Rserve behaupten wollen. Im Erfolgsfall winkt der Klute-Sieben ein Sprung nach vorn, doch die Hunsrücker sitzen dem Team aus der Kurstadt auch im Nacken.
Handballerisch zählt der TV Bad Ems zu den stärksten Mannschaften in der Oberliga Rheinland. Wenn’s ums Körperliche geht, ist das junge Team aus der Kurstadt vielen Haudegen hingegen noch nicht gewachsen und unterlegen. „Das war gegen Weibern und Trier unser Problem.